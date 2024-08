Vierjähriger zerstört 3.500 Jahre alten Krug in Museum

Bei einem Besuch in einem Museum in Haifa in Israel hat ein vier Jahre altes Kind gemacht, was Kinder eben so machen: etwas ohne Absicht zerstört. Dumm nur, dass es sich dabei um ein Jahrtausende altes Ausstellungsstück handelt. Doch die Institution informierte eigenen Angaben zufolge nicht die Polizei - sondern lud das Kind zu einer erneuten Tour ins Museum ein.