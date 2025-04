Der Vietnamkrieg und sein Erbe: Trauma auch nach 50 Jahren

Nordvietnamesische Panzer rollen am 30. April 1975 durch das Tor des Präsidentenpalastes in Saigon. Quelle: AP

Die Aufnahmen gingen vor 50 Jahren um die Welt. Saigon am 30. April 1975: Um 8 Uhr morgens landet noch einmal ein Helikopter auf dem Dach der US-Botschaft, um die letzten Amerikaner aus der umkämpften Metropole herauszuholen.

Mittags rollen die ersten Panzer der nordvietnamesischen Truppen auf den Boulevards der Hauptstadt Südvietnams in Richtung Präsidentenpalast. Einige Stunden später wird im Radio Südvietnams bedingungslose Kapitulation verlesen. Der Vietnamkrieg ist Geschichte. Sein Erbe aber ist bis heute spürbar.

Flucht per Hubschrauber aus Saigon Ende April 1975 verlassen die letzten Amerikaner Saigon. Vor der südvietnamesischen Hauptstadt stehen nordvietnamesische Truppen und rüsten sich zum Sturm. Quelle: AP

Der Konflikt hatte seine Wurzeln im Zerfall der französischen Kolonialmacht in Indochina während des Zweiten Weltkrieges . 1954 wurde Vietnam in eine kommunistisch dominierte Nord- und eine unter westlichem Einfluss stehende Südzone geteilt, ähnlich wie ein Jahr zuvor Korea . In der Folge eskalierte der Stellvertreterkrieg zwischen den beiden Großmächten des Kalten Krieges, den USA und der Sowjetunion - mit entsetzlichen Folgen für die vietnamesische Bevölkerung.

"Wenn es lebt, tötet es"

Seit Mitte der 1960er Jahre mischten die USA massiv mit und unterstützen südvietnamesische Truppen beim Versuch, die Ausbreitung des Kommunismus in Südostasien zu verhindern. Beim Massaker von My Lai töteten US-Soldaten im März 1968 mehr als 500 Menschen. "Wenn es ein Haus ist, zündet es an; wenn es ein Brunnen ist, vergiftet ihn; wenn es lebt, tötet es", hatte Kompanie-Chef Captain Ernest Medina seinen Männern zuvor befohlen.

Der Kalte Krieg wird 1964 in Vietnam heiß. Amerika greift nach dem sogenannten Tonkin-Zwischenfall direkt in den Konflikt zwischen Nord- und Südvietnam ein, der bereits seit 1956 andauert. 23.12.2020 | 44:11 min

Auch der Gegner, der Vietcong, ging über Leichen. Bei der Tet-Offensive zum vietnamesischen Neujahrsfest am 31. Januar 1968, wenige Wochen vor dem Massaker von My Lai, wurden 25.000 Zivilisten verwundet und 14.000 getötet, davon allein 6.000 in Saigon.

"Kaum ein Bild zeigte die Brutalität des Krieges schonungsloser als ein Foto des südvietnamesischen Polizeipräsidenten, der auf offener Straße einem gefesselten Guerilla die Pistole an die Schläfe presste und abdrückte", schreibt der Historiker Marc Frey in seiner "Geschichte des Vietnamkrieges". Und fügt hinzu, was das ebenfalls im Jahr 1968 entstandene Foto nicht zeigte: "Die von Guerillas ermordete Familie des Polizeichefs."

1968: Der südvietnamesische Polizeipräsident presst auf offener Straße einem gefesselten Guerilla die Pistole an die Schläfe und drückt ab. Quelle: AP

Konflikt weitete sich auf Nachbarstaaten aus

Quasi in Echtzeit habe die Welt verfolgen können, was sich in Vietnam abspielte, so Frey.

Mit den Augen von 700 Journalisten sahen die Amerikaner in 50 Millionen Wohnzimmern fassungslos, wie das Land, das ihre Soldaten schützen sollten, niedergebrannt, verwüstet, zerbombt wurde. „ Historiker Marc Frey in "Geschichte des Vietnamkrieges"

Mit Napalm und Flächenbombardements versuchten die Amerikaner, ihre überall im Land versteckten Gegner regelrecht auszuräuchern. Ihre Befürchtung: Fällt Vietnam, kriegen die USA in ganz Südostasien keinen Fuß mehr in die Tür. Bald weitete sich der Konflikt auch auf die Nachbarstaaten Kambodscha und Laos aus.

Nach über 40 Jahren ist der Boden in Laos noch immer voll mit unzähligen Sprengsätzen. Blindgänger, die die Amerikaner aus dem Vietnamkrieg hinterlassen haben. 16.07.2023 | 1:19 min

Allein zwischen 1961 und 1975 starben etwa zwei Millionen vietnamesische Soldaten. Als die USA sich 1973 aus dem Krieg zurückzogen, hatten sie die erste große militärische Niederlage ihrer Geschichte eingefahren und 58.000 Soldaten verloren. In der Heimat begehrten immer mehr Amerikaner gegen den Krieg auf. Die Traumfabrik Hollywood sollte den amerikanischen Albtraum später in Szene setzen. Am bekanntesten: "Apocalypse Now" mit Marlon Brando als "The Horror" murmelndem Colonel Kurtz.

Feiern zu 50 Jahren Kriegsende in Ho-Chi-Minh-Stadt

Auf den Straßen in Deutschland und anderen europäischen Ländern skandierten Studenten "Ho-Ho-Ho-Chi-Minh". Der Berufsrevolutionär mit dem weißen Kinnbart und der hohen Stirn war das Gesicht dieses Kampfes David gegen Goliath, Vietcong gegen die US-Truppen. Das Ende des Krieges erlebte Ho Chi Minh nicht mehr mit. Er starb am 2. September 1969 an den Folgen eines Herzinfarkts.

Saigon ist heute nach ihm benannt. In Ho-Chi-Minh-Stadt finden die zentralen Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag des Kriegsendes statt - nach offizieller Lesart ein Tag der Freude aufgrund der nationalen Wiedervereinigung und des Sieges über das "amerikanische Marionettenregime", wie der Leiter des Vietnam-Büros der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung, Florian Constantin Feyerabend, sagt. Der Verweis auf den erfolgreichen bewaffneten Widerstand gegen ausländische Mächte sei "konstitutiv für die vietnamesische Nationalerzählung".

Höhlenforscher erkunden die weit verzweigte Unterwelt der Karstgebirge, Naturschützer kümmern sich um bedrohte Lebensräume, und Historiker spüren den Folgen des Vietnamkriegs nach. 28.06.2020 | 43:23 min

Zeitzeugen halten Erinnerung an Vietnamkrieg wach

Die meisten Vietnamesen haben keine konkreten Erinnerungen mehr an den Krieg. Das Durchschnittsalter liegt bei gerade einmal 33 Jahren. Aber es gibt noch genügend Zeitzeugen, die berichten können. Jene "Boat-People" etwa, die nach dem Sieg der Kommunisten die gefahrvolle Flucht über das Südchinesische Meer antraten.

Ein Symbolbild des Vietnamkriegs: Die neunjährige Kim Phuc Phan Thi 1972 nach einem Napalm-Angriff. Sie überlebt schwer verletzt. Quelle: ap

Oder Kim Phuc Phan Thi. Sie wurde 1972 bei einem Napalm-Angriff schwer verwundet. Das Bild des nackten und schreienden Mädchens ging um die Welt - genauso wie die Aufnahmen von der Evakuierung der US-Botschaft 1975 in Saigon. Als Kim Phuc 2022 Papst Franziskus traf, zitierten Medien sie mit den Worten:

Ich bin nicht mehr ein Opfer des Krieges. Ich bin Mutter, Großmutter und eine Überlebende, die zum Frieden aufruft. „ Kim Phuc Phan Thi