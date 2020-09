Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit auf der Insel Riems.

Wenn Anne Balkema-Buschmann im gefährlichsten Teil der Einrichtung arbeitet, gelten strenge Regeln: Sie ist nur eine von sehr wenigen Mitarbeitern, die überhaupt ins Labor hinein dürfen. Sie trägt mehrere Schichten spezieller Unterkleidung, verschiedene Paar Handschuhe und einen gelben Vollschutzanzug, in den Atemluft gepumpt wird. Die studierte Tierärztin geht niemals allein in den Bereich und kann sich per Funk verständigen. Nur so darf sie an den gefährlichsten, aktiven Erregern wie Tollwut, BSE oder Ebola forschen.