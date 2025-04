Die Idee hinter Vision Zero entstand in den 1990er Jahren in Schweden - aus der Überzeugung heraus, dass kein Mensch im Straßenverkehr sterben sollte. Anders als viele andere Verkehrskonzepte legt Vision Zero den Fokus nicht nur auf den Einzelnen, sondern auf die gesamten Systeme. Technik, Infrastruktur und das Verhalten der Verkehrsteilnehmer: Alles muss zusammenspielen, um Leben zu retten.