Modeschöpferin Vivienne Westwood gestorben

Mit McLaren eröffnete Westwood auf der Londoner King's Road ihre erste Boutique, die zunächst nur Secondhand-Kleider verkaufte und deren rasch wechselndes Sortiment sich ganz am jeweiligen Zeitgeist orientierte. Der Laden nannte sich erst "Let it rock", dann "Too fast to live, too young to die", dann "Sex", "Seditionaries" ("Aufwiegler") und schließlich "World's end".