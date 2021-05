Ziel sei "eine Momentaufnahme der Vogelwelt im menschlichen Siedlungsraum, also in Gärten und Parks, Städten und Dörfern." Ein besonderer Blick fällt diesmal auf die Blaumeise. Im letzten Jahr hat ihr der bakterielle Erreger "Suttonella ornithocola" schwer zugesetzt. An der durch ihn ausgelösten Lungenentzündung sind offenbar mehrere Hunderttausend Tiere gestorben.