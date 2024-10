Hausrotschwanz ist Vogel des Jahres 2025

Vogel ist groß wie ein Spatz

Der Hausrotschwanz ist ein etwa spatzengroßer Singvogel, grau-schwarz gefärbt, mit auffällig rotem Schwanz. Diese Flammenoptik hat dem Rotschwanz wohl seinen Platz im Aberglauben eingebracht: "Gilt er in einigen Gegenden als Schutz vor Feuer, so ist er in anderen als Feuerteufel verschrien", heißt es beim Bund für Umwelt und Naturschutz.