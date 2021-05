Die Studie des Teams um William Cornwell von der University of New South Wales in Sydney (Australien) wird im Fachmagazin "Proceedings" der US-Nationalen Akademie der Wissenschaften vorgestellt. Die Forscher kombinierten wissenschaftliche Erhebungen einzelner Arten in bestimmten Verbreitungsgebieten mit den fast eine Milliarde Einträgen in der Internetdatenbank "eBird". Darin tragen rund 600.000 Bürgerwissenschaftler Vogelsichtungen ein.