Das bisherige Infektionsgeschehen vergleicht er mit einem Waldbrand. Der Rauch wurde immer sehr früh entdeckt. Eine funktionierende Feuerwehr gebe es auch und zudem gute Wege in den Wald hinein, um den Brandherd direkt zu löschen - was in diesem Fall der Anzeige eines Verdachts, dessen Bestätigung durch Laboruntersuchungen und der Keulung, also der Tötung und unschädlichen Beseitigung der Tiere, entspricht. Die ganzjährige Anwesenheit des Virus in Europa könnte nun aber zu einem Überdenken der Präventionsmaßnahmen führen.