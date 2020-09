Der Beschuldigte sei dringend verdächtig, am Montag seinen Wagen "bewusst in Tötungsabsicht in eine größere Personengruppe gesteuert zu haben", hieß es weiter. Bei der Tat wurden mehr als 60 Menschen verletzt, darunter auch 20 Kinder. Zu Medienberichten, dass Zeugen versucht hätten, in das Auto zu gelangen und den Zündschlüssel abzuziehen, äußerte sich die Staatsanwaltschaft nicht.