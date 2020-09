Am Freitag waren noch zahlreiche Menschen am Bondi Beach.

Quelle: John Fotiadis/AAP/dpa

In Sydney ist der berühmte Bondi Beach geschlossen worden, nachdem sich dort trotz der Corona-Krise Tausende von Strandgängern getummelt hatten. Auch andere Strände könnten nach Behördenangaben geschlossen werden, falls sich die Leute nicht an die Empfehlung halten, Abstand zu wahren.



"Was wir am Bondi Beach gesehen haben, ignoriert komplett alles, was diesen Virus ausmacht", begründete der Polizeiminister des australischen Bundestaats New South Wales, David Elliott, die Entscheidung.