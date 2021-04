Am Samstag berät das ZdK über sexualisierte Gewalt. Dabei sollen zum einen Betroffene zu Wort kommen. Zum anderen will das Gremium stärker den Missbrauch durch Laien in der katholischen Kirche in den Blick nehmen. Bisher lag der Fokus auf Klerikern, die missbrauchen oder Taten vertuschen. Hier fordert das ZdK weiter eine konsequente Aufklärung und Aufarbeitung.