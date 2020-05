Genau ein halbes Jahr nach der tödlichen Messerattacke gegen Fritz von Weizsäcker, Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, hat jetzt der Prozess gegen einen 57-Jährigen begonnen. Dem Angeklagten aus Rheinland-Pfalz, der im Landgericht Berlin hinter Panzerglas sitzt, werden Mord an dem Mediziner sowie versuchter Mord an einem Polizisten zur Last gelegt.