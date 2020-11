Cornelia Funke: Für mich war das Bezauberndste daran immer das Gemeinsame: Zusammen auf eine Reise zu gehen, an Orte, die wir nie zuvor gesehen hatten. Ich höre heute oft von Eltern, die vorlesen, dass das, was sie am meisten verzaubert, diese Erfahrung ist, zusammen mit ihren Kindern literarische Abenteuer zu erleben. Ungewöhnliche Dinge zu sehen und zu diskutieren.