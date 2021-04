Außerdem habe die Kapitolspolizei nicht auf Hinweise der Geheimdienste reagiert, hieß es weiter. So habe das Heimatschutzministerium in einem Bericht vom Dezember Nachrichten in Online-Foren aufgelistet, in denen es um die Planung für den 6. Januar ging, den Tag, an dem die Wahlergebnisse aus den Einzelstaaten im Kapitol bestätigt wurden. Auch die Bundespolizei FBI schickte ein Memo, in dem Online-Aktivisten einen Krieg für den 6. Januar prophezeiten.