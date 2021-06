"Die Begründung ist ein Stück weit nachvollziehbar, weil es in den Statuten der UEFA ja so ist, dass man keine politischen Statements abgeben möchte. Trotzdem ist es gerade eine echt schwierige Position. Die Uefa begründet das damit, dass gerade in Ungarn eine politische Entscheidung getätigt wurde und man jetzt dadurch ein Gegensignal setze. Ich sehe das Thema ein bisschen größer, ein bisschen weiter gefasst, aber es ist natürlich schon möglich, morgen trotzdem ein Zeichen zu setzen und das wird dann ja in vielfältiger Weise auch geschehen."