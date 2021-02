Wegen der Aschewolke musste zwar der Flughafen geschlossen werden. Gefahr für die Dörfer in der Nähe des Ätna bestehe aber nicht, sagte der örtliche Leiter des Vulkanologischen Instituts, Stefano Branca. Die Feuerwehr sollte dennoch die Lage in drei kleinen Gemeinden am Fuße des Vulkans im Auge behalten.