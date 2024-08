Island: Wieder Vulkanausbruch auf Halbinsel Reykjanes

Auf der isländischen Halbinsel Reykjanes hat sich zum sechsten Mal seit Dezember ein Vulkanausbruch ereignet. "Am Sundhnuksgigaröd hat eine Eruption begonnen", teilte die isländische Meteorologiebehörde IMO in der Nacht zu Freitag mit. Der Ausbruch begann demnach am Donnerstag um 21:26 Uhr Ortszeit (23:26 Uhr deutscher Zeit) nach einer Erdbebenserie , darunter ein Beben der Stärke 4,0.