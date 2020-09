Die Behörden schätzten, dass mindestens 200.000 Menschen fliehen müssen, falls es schlimmer wird. 45.000 Menschen mussten sich schon in Sicherheit bringen, darunter auch Touristen. Die Aschewolke reichte bis zu 15 Kilometer in die Höhe. Asche und Steine regneten auf Häuser, Straßen, Autos und Bäume. In Teilen der betroffenen Region regnete es - dadurch verwandelte sich die Aschedecke in Schlamm. Auf Bildern ist zu sehen, wie Menschen die Straßen reinigen und ihre Autos vom Dreck befreien.