Vulkanausbruch auf Island: Lavastrom bedroht Grindavik

Die Situation für den isländischen Fischerort Grindavik wird immer dramatischer: Die Behörden meldeten erst am frühen Sonntagmorgen und dann noch mal am Mittag neue Ausbrüche von Lava nördlich der Stadt . Zwar wurden eigens Barrieren errichtet, aber nun bahnt sich das halb geschmolzene Gestein bereits an den niedrigsten Stellen seinen Weg in Richtung der Ortschaft.