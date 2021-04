Die jamaikanische Regierung bot den Behörden in St. Vincent und den Grenadinen ihre Unterstützung an. Der Inselstaat St. Lucia aktivierte ein Notfallprotokoll und öffnete seinen Flughafen und seinen Seehafen für Menschen aus den Gefahrenzonen. Rund 4.500 Menschen wurden nach Angaben von Premier Gonsalves bereits in Sicherheit gebracht. Etwa 2.000 fanden Schutz in Notunterkünften.