Schuhe, überall lagen Schuhe, daran erinnert sich Christina Huelsman. Auch sie hat damals, am 4. August, ihre Sandale verloren, während sie aus einer Bar in Dayton, Ohio flüchtete. Auf der Flucht vor dem Attentäter, der an diesem Abend neun Menschen erschoss. "Ich war mit meinen Freunden unterwegs, einer der letzten gemeinsamen Abende, bevor ich nach Wisconsin umziehen wollte", erinnert sich Christina.