Gleichzeitig müssen wir akzeptieren, dass die Wälder wegen des Klimawandels künftig anders aussehen werden. "Wir müssen bereit sein, die zwangsläufigen Veränderungen anzunehmen und nicht krampfhaft versuchen, uns an einem fixen Bild vom Wald festzuhalten, das sich in unseren Köpfen festgesetzt hat." Die Bäume werden nicht mehr so hoch sein, nicht mehr so alt werden, und die Zusammensetzung wird sich ändern, sagt Bauhus. Aber wo heute Wald steht, werde er meistens auch in Zukunft stehen. "Er wird nur anders sein."