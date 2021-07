Peter Wohlleben erforscht den Wald seit vielen Jahren. Was ihn zerstöre, sei das aktive Eingreifen des Menschen. Der Wald regeneriere sich selbst am besten und sei in Zeiten des Klimawandels sehr anpassungsfähig. In Zeiten von Trockenheit seien Bäume in der Lage, ihr Wassermanagement umzustellen, um sich das Wasser besser einzuteilen. Das gelte allerdings nicht für angelegte Monokulturen.