Doch die Resonanz fällt mau aus. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft wollen deshalb einige Monate später den Mord an Uta S. auch noch in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" einem Millionenpublikum vorstellen. Die wohl wichtigste Frage an die Zuschauer: Wurde Uta S. am Bahnhof in Ost-Berlin noch gesehen? Tatsächlich meldet sich eine Zuschauerin aus Berlin, die am fraglichen Abend im Bahnhof gewesen ist und sich noch genau an die junge Frau erinnern kann. Bringt diese Zeugin die Ermittler auf die richtige Spur?