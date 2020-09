Auf der großen Karte der Nasa wirken die Feuer [auf der Karte in rot dargestellt] gar nicht so übermächtig. Doch Australien ist zwanzig Mal größer als Deutschland. Wenn man nun die bisher verbrannte Fläche [auf der Karte in schwarz] 1:1 auf Deutschland umlegt, entsteht ein anderer Eindruck: