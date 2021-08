Bei den Bränden in Israel kommen laut Experten auch noch die ungewöhnlich hohen Nachttemperaturen in Jerusalem dazu, wo es seit Wochen auch bei Dunkelheit kaum abkühlt. Den Pflanzen fehlt damit quasi die Erholung von der Hitze des Tages. "Jetzt ist besonders wichtig, dass wir Pufferzonen bilden. Bereiche ohne Vegetation, damit sich die Feuer nicht weiter ausbreiten können. So müssen wir in Zukunft auch bauen", betont Osem.