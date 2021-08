Die Lage wird immer bedrohlicher: Auf der griechischen Insel Euböa stehen auch am siebten Tag gewaltige Waldflächen in Flammen, die Brände breiten sich unkontrolliert aus. Auch im südwesttürkischen Mugla kämpften Einsatzkräfte und freiwillige Helfer in der Nacht gegen Feuer. In Italien wurden an der Adria-Küste Hunderte Menschen wegen Bränden in Sicherheit gebracht.