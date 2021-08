Algerien: Mehr als 30 Tote bei Waldbränden

Ein Zusammenhang zum von Menschen mit der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas erzeugten Klimawandel gilt als sehr wahrscheinlich. Das Ausmaß in Nordalgerien schien hinter dem in Griechenland zurückzubleiben. Allerdings herrscht in den Sommermonaten in den schwer zugänglichen Gebirgsdörfern Nordalgeriens ohnehin Wassermangel, Löschflugzeuge gibt es nicht.