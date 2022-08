Die Feuersbrünste in Frankreich sind aber nur einige von vielen, die in diesem Sommer in ganz Europa ausgebrochen sind. Insbesondere die südlichen Länder wie Italien, Spanien, Portugal und Griechenland hatten in den vergangenen Wochen mit Wald- und Buschbränden zu kämpfen. Aber auch in Deutschland kam es angesichts von Hitzewellen und Trockenheit zu Waldbränden, wie etwa zuletzt im Berliner Grunewald.