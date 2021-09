Spanien: Feuerwehrmann stirbt bei Waldbrand

Die Ursache des am Mittwochabend ausgebrochenen Brandes war zunächst unbekannt. Rund 400 Feuerwehrleute und 26 Löschflugzeuge kämpften demnach gegen die Flammen. Das Feuer sei am Mittwochabend in den Wäldern der Gebirgskette Sierra Bermeja in der südspanischen Provinz Málaga ausgebrochen.