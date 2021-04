Brümmer lässt die verbrannten Leichen in der Rechtsmedizin untersuchen. Bereits nach kurzer Zeit können die Toten vom Waldweg identifiziert werden. Es handelt sich um den 34-jährigen Maik J., der aufgrund vergangener Straftaten mit seinen Fingerabdrücken in der bundesweiten Datenbank registriert ist. Bei der zweiten Leiche handelt es sich um Roland K.. Er lebt in Buckow und wurde von Einwohnern identifiziert.