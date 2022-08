Der Mord an Walter Lübcke (CDU) war der erste, den ein rechtsextremer Täter an einem aktiven Politiker verübt hat. Nach dem Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main nahm sich der Bundegerichtshof in Karlsruhe der Sache an. Zuvor hatten alle Parteien Revision eingelegt. Der Rechtsextremist Stephan Ernst war zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden.