Laut dem Deutschen Wanderverband (DWV) machen aktive Wanderer in Deutschland durchschnittlich 9,8 Wanderungen pro Jahr. Dabei bezahlen sie 7,8 Milliarden Euro jährlich in den Regionen, die sie besuchen. 3,7 Milliarden Euro geben Wanderer in Deutschland jedes Jahr für Ihre Ausrüstung aus. Der größte Anteil davon entfällt auf Jacken, die mit jährlich rund 960 Millionen Euro zu Buche schlagen. Zahlreiche Wanderinspirationen bieten die Qualitätswege "Wanderbares Deutschland". Davon gibt es im gesamten Bundesgebiet 247 mit einer Gesamtlänge von 15.027 Kilometern. Der Deutsche Wanderverband vertritt als Dachverband der deutschen Gebirgs- und Wandervereine die Interessen der Wandererinnen und Wanderer in Deutschland. Das Deutsche Wanderinstitut ist ein Zusammenschluss von Wanderexperten, die ständig an der Entwicklung von Qualitätsstandards für alles, was mit dem Wandern zu tun hat, arbeiten. Grundlage für diese Arbeit ist wissenschaftliche Forschung.



Quelle: Michael Kniess