Wangerooge: Ein neuer Leuchtturmwärter auf der Nordseeinsel

Aus rund 35 Metern Höhe wirkt alles etwas klarer und der Blick in die Ferne lässt Daniel Jochheim, den gelernten Werkzeugmacher, schmunzeln. "Ich hätte nie gedacht, dass ich mich gegen die rund 1.200 Bewerber durchsetze", erzählt der 2,02 Meter Mann aus Arnsberg in Nordrhein-Westfalen . Aber Daniel Jochheim hat mit seiner Bewerbung bei der Gemeinde Wangerooge, danach in zwei Gesprächen überzeugt und den Job als Leuchtturmwärter bekommen.