Warschau: Massiver Brand in Einkaufszentrum mit 1.400 Läden

Komplex mit 1.400 Geschäften : Massiver Brand in Warschauer Einkaufszentrum

12.05.2024 | 11:47 |

In einem rund 1.400 Geschäfte umfassenden Einkaufszentrum in Polens Hauptstadt Warschau ist ein Großbrand ausgebrochen. Fast der gesamte Komplex steht laut Feuerwehr in Flammen.