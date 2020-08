... ist eine der letzten noch lebenden Kämpferinnen des Warschauer Aufstandes von 1944. Sie wurde 1927 geboren. Als der Krieg ausbrach, war sie zwölf Jahre alt. Sie engagierte sich bei den Pfadfindern im Untergrund, war Schülerin an einem geheimen Gymnasium. Vom Fenster ihres Klassenzimmers aus beobachtete sie eine Massenexekution von mehr als 100 Menschen durch die deutschen Besatzer. Danach entschied sie sich, Widerstandskämpferin zu werden. Sie war eine der wenigen Frauen, die mit der Waffe in der Hand am Warschauer Aufstand teilnahmen. Nach der Kapitulation der Aufständischen geriet sie in deutsche Gefangenschaft und wurde in das Lager für Kriegsgefangene in Lamsdorf gebracht. Nach dem Zweiten Weltkrieg studierte sie Psychologie und arbeitete als Lehrerin in Sonderschulen. Ihr ganzes Leben lang beschäftigt sich Wanda Traczyk-Stawska damit, dass der Warschauer Aufstand und seine Opfer nicht vergessen werden.

Quelle: ZDF-Studio Warschau