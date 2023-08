Marx: In den letzten Jahren sind Milliardenschäden in vielen Bereichen entstanden. Natürlich denkt man da zuerst an die von den Böden abhängigen Landwirtschaft und an die Wälder. Dürre findet aber auch in Gewässern statt, so dass auch die Binnenschifffahrt und die Industrie, die Energieerzeugung bis hin zur Fischzucht und zum Tourismus betroffen waren.