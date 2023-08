Das Wasser muss im Wald bleiben

Im Soonwald in Rheinland-Pfalz wird zum Beispiel mit sogenannten Rigolen experimentiert. Dabei werden in regelmäßigen Abständen durchlässige Wegestrukturen aus gröberem Kies in die Forstwege eingearbeitet. Hier kann das Wasser langsam in den umliegenden Wald durchsickern, statt in einem oberirdischen Sturzbach im Straßengraben Richtung Tal zu fließen.