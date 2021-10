In den vergangenen 20 Jahren seien die Wasserspeicher der Welt - also Seen, Becken und Grundwasser sowie Feuchtigkeit in Böden, Schnee und Eis - jedes Jahr merklich geschwunden. Der größte Verlust wurde in der Antarktis und auf Grönland gemessen. Trotz dieser alarmierenden Zahlen würden Wasserressourcen in mehr als 100 Ländern nicht gut gemanagt, so die WMO.