Andreas Baur betreibt in Hassfurt ein großes Fachingenieurbüro, das Wasserwerke in Deutschland berät, neue Projekt plant und alte Brunnen fit hält. Er sieht deutlich Bewegung in der Szene: Viele Wasserwerke hätten in den vergangenen Jahrzehnten wenig investiert, in der Annahme, in Deutschland gebe es stets genug verfügbares Trinkwasser.