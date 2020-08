"Hydraloop" heißt ihre Erfindung. Sie fängt Dusch- und Badewasser auf und reinigt es in sechs Schritten. Dafür haben sie bekannte Wasserreinigungstechniken miteinander kombiniert. In einem ersten Tank werden z.B. Haare und Seife entfernt, in einem zweiten werden dem Wasser Mikroorganismen zugefügt. Zuletzt wird es mit UV-Licht so keimfrei wie möglich gemacht.