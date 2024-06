Wiesbadener Hauptbahnhof: Wasserrohbruch legt Verkehr lahm

Ein Wasserrohrbruch beim Wiesbadener Hauptbahnhof hat am Mittwoch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Der Gustav-Stresemann-Ring, eine zentrale Verkehrsachse in Hessens Landeshauptstadt, wurde in beide Richtungen gesperrt, wie die ESWE Versorgungs AG am Mittwoch mitteilte.