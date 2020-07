Das alles kann das Element mit der geringsten Atommasse. Nur das Universum spielt der Menschheit einen Streich. Denn das verbreiteteste Atom im Weltall ist ausgerechnet auf unserem Heimatplaneten in purer Form quasi nicht vorhanden. Also muss man es "herstellen". Beispielsweise durch Elektrolyse: Strom zerlegt Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff.