Spree in Not : Berlin und Sachsen streiten ums Wasser

In Berlin fließt die Spree durch den größten See der Stadt - den Müggelsee. Rund um den See befinden sich rund 100 Brunnen, die das Wassers als so genanntes Uferfiltrat fördern. Das Uferfiltrat wird aufbereitet und in das Berliner Trinkwassernetz eingespeist. Experten sind sich einig: Spreewasser ist unverzichtbar für die Trinkwasserversorgung der Stadt.

Bildquelle: dapd