G. Gordon Liddy, der Drahtzieher des Einbruchs in das Watergate-Gebäude in Washington, der letztlich US-Präsident Richard Nixon das Amt kostete, ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Der ehemalige FBI-Agent und Soldat sei am Dienstag in Mount Vernon im US-Bundesstaat Vermont gestorben, bestätigte sein Sohn Thomas Liddy. Die Todesursache nannte er nicht, sagte aber, dass sein Vater nicht an Covid-19 gestorben sei.