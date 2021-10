Vor Ort aber tut sich was: Immer mehr Gemeinden bieten kostenlosen öffentlichen Nahverkehr an, um Tourist*innen wenigstens dort zum Umsteigen zu bewegen. Tourismus in einem bedrohten Naturparadies: Das bleibt eine gewaltige Aufgabe - für alle. Als eine der meistbesuchten Alpenvereinshütten könnte das Watzmannhaus Schule machen.