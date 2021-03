Wedel bestreitet die Vorwürfe gegen sich. Die Anwälte des Regisseurs Dieter Wedel kritisieren am Freitag die Anklage gegen ihren Mandanten wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung. "Das Ermittlungsverfahren, das von einer fast beispiellosen öffentlichen Vorverurteilung eingeleitet und begleitet wurde, dauert seit mehr als drei Jahren an, ohne dass sich in dieser Zeit durchgreifende neue Gesichtspunkte zur Belastung unseres 81-jährigen Mandanten ergeben haben", teilte die Anwältin mit.