Der Pacific Coast Highway in Santa Monica.

Quelle: Mark J. Terrill/AP/dpa

Im US-Bundesstaat Kalifornien werden erstmals Strände geschlossen, um der Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken. Der Bürgermeister von San Diego, Kevin Faulconer, ordnete die Schließung städtischer Strände, Parks und Wanderwege an. Zu viele Menschen hätten am Wochenende die zuvor verhängten Auflagen missachtet, twitterte er.



Auch in dem beliebten Küstenort Laguna Beach bleiben die Strände zu. Der Bezirk Los Angeles reagierte mit der Sperrung von Parkplätzen an Stränden in Santa Monica, Venice Beach und Malibu.