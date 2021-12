Für die Hoteliers und Gastronomen, die auf das große Weihnachtsgeschäft mit den ausländischen Touristen gehofft hatten, dürfte das ein kleiner Trost sein. Zumindest auf sie ist Verlass: Am Heiligabend in Bethlehem rollen wie gewohnt die inländischen Touristen in ihren Autos an und verstopfen die engen Strassen - zumindest ein paar Stunden Volksfest mit hohem Geräuschpegel. Dann am späten Abend im Schimmer der roten Rücklichter, all derer, die Bethlehem wieder verlassen, kehrt Ruhe ein: Und plötzlich ganz stille Nacht in dieser heiligen Nacht.